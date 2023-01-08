宋逸民夫婦日前為教會風波開記者會道歉，陳維齡雖全程靜默，但痛苦的表情成為焦點，被部分網友虧「很會演」。陳維齡過去在節目中分享夫妻床笫之事，和宋逸民每月都會去汽車旅館玩，會配合房間的主題玩角色扮演，某次還被老公踢到游泳池裡而受傷。

陳維齡受洗前是「最辣大嫂團」之一，常在各大節目分享家庭生活，連夫妻床事都不放過。宋逸民、陳維齡過去在節目《娘娘駕到》暢談上摩鐵的私事，每月至少玩一次，宋逸民讚嘆老婆做得很好，「因為不能換太太，但可以換房間。」陳維齡接著透露，會配合房間的情境演不同的角色，曾打扮成埃及豔后，再傳個簡訊，「老公就很high」。

宋逸民回憶某次和老婆去一家villa式豪華摩鐵，印象很深刻，陳維齡馬上搶話：「我的印象更深刻，因為在那兒我就受傷了！」原來夫妻倆喝得太開心，宋逸民茫到意識不清，一腳把老婆踹到游泳池裡，陳維齡無奈道：「他以為我喜歡，重點是我明明在哭，他還以為我喜極而泣」被宋逸民意有所指地虧：「可是最後你是笑啦！」

陳維齡成為基督徒後，逐漸淡出螢光幕，原來她表示教會受洗後「整個人轉性」，忙著照顧家庭和做公益，若有機會上節目，會選適合且正向的主題。