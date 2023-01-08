手握4座大滿貫女單冠軍的大坂直美，近年因為傷勢緣故導致成績直線下滑，新的一年到來也沒替她掃去陰霾，作為四大滿貫賽中最早開打的澳網官方宣布，大坂直美已經確定不會出席賽事，將由烏克蘭選手雅絲崔絲卡（Dayana Yastremska）取代她獲得正賽資格。

現年25歲的大坂直美，女單排名已經下滑到第47位，自去年9月在日本東京泛太平洋女網賽16強退賽後，大坂直美至今未出席任何賽事，上賽季在四大滿貫賽中的最好成績，也只是澳網打進女單第3輪，整季拿下29勝18負的戰績。

2021年法網落敗之後，大坂直美宣布自己患有憂鬱症，隨後整個職業生涯飽受心理疾病所苦，大滿貫冠軍數也停在了4座。先前澳網官網的參賽名單，高掛著大坂直美的名字，不過她卻沒有參加阿德雷德國際賽等當地賽事作為熱身，就被外界猜測大坂直美將會退出本屆澳網。

如此一來大坂直美也成為第4位退出澳網的大咖球星，西班牙世界球王「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）、女單老將大威廉絲（Venus Williams）都因為在練習時受傷，不得不缺席比賽，前球后哈麗普（Simona Halep）也因故無法在澳網亮相。