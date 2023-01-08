獨》超級「大迷鳥」來台，鳥友驚見中興橋下出現3隻卷羽鵜鶘。（拍鳥俱樂部的鳥友「營長」提供）

近期有鳥友發現罕見鳥類卷羽鵜鶘飛過桃園許厝港濕地上空，今（8）日下午又在三重區中興橋下一次出現3隻卷羽鵜鶘，吸引大批民眾以及鳥友到場欣賞；台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷表示，卷羽鵜鶘的保護狀況是名列全球「易危」的鳥種，通常遷徙地點不會到台灣，但往年偶爾會有1、2隻迷航到台灣，這次一次出現3隻相當罕見。

據了解，去年12月24日便有鳥友發現有不知名的大型鳥類飛過桃園許厝港濕地的上空，該名鳥友拍下照片後審視，才發現是罕見的卷羽鵜鶘，這個消息也在鳥圈不脛而走，接著今日又發現3隻卷羽鵜鶘現身新北板橋的華江公園，隻後又游到對岸的三重中興橋下，吸引大批民眾以及鳥友到場欣賞。

黃蜀婷指出，卷羽鵜鶘名列全球「易危」鳥種，在台灣屬於「迷鳥」，主要分布在歐洲東南部至中國的沼澤、淺水湖，牠擁有碩大身軀及巨大喉囊，身長1.7公尺，體重可達15公斤，雙翼展開超過3公尺。

她說，卷羽鵜鶘主要以魚類為主食，利用巨大喉囊捕魚，但由於棲地喪失及人為獵捕，族群大量減少。

黃蜀婷表示，卷羽鵜鶘過去曾多次來過台灣，但每次都只有1隻迷航至此，這次有3隻同來相當特別，可能是一個家族；她呼籲鳥友拍攝時保持適當距離，友善對待這可愛的迷鳥，民眾觀賞時也注意自身安全。