台北市第三選區立委補選開票接果出爐，中選會今天(8日)晚間表示，3位候選人得票數，民進黨吳怡農5萬4739票、王鴻薇6萬519票、無黨籍蕭赫麟542票，王鴻薇當選。資深媒體人朱凱翔表示，吳怡農輸不多，會讓民進黨處理蘇貞昌內閣的難度提高。

朱凱翔今(8日)在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」表示，得票率約莫就是2020年的差距，是最好的結果。贏太多，會讓國民黨屁股翹起來，放槍機會增加；輸不多，會讓民進黨處理蘇貞昌內閣的難度提高。

網友紛紛說，「認同」、「分析的極好，DPP的死忠派才是激勵國民黨前進的動力！」、「就是不要有人好過年！」、「這是台灣政治很需要改變的地方：不論輸贏，政黨只有政治考量。人民呢？」、「歡欣鼓舞，普天同慶。不過對手票數不低，真是驚訝還有那麼多選民相信那個爛黨？」、「說的夠寫實」。

也有網友認為，「這樣一開始，徐巧芯和鄭麗文的觀察是對的(她們一開始就是直接推薦王鴻薇)」、「重點就是要看綠色崩潰，這就是新年禮物啦」、「這次投票率44%，基本就是藍綠對決，以中山北松山的情況，當然只能是這樣。中山區南面深綠很多，北松山和北中山都是藍區，差不多就是藍軍小勝。中間選民在網上也是反感吳怡農居多，然而根本不會去投票有什麼用...」