彰化市公所和農友合作，利用休耕農地撒花籽，綻放出了歷年來最遼闊花田，廣達15公頃，多色波斯菊與向日葵一望無際，8日舉辦「彰化300花享綻」活動，更邀請各縣市鸚鵡達人大集合，舉辦金剛鸚鵡放飛表演，60隻的金剛鸚鵡寵物霎時「群鸚騰飛」，讓人驚艷「美爆」了。
深冬彰化市花海綻放，今年活動登場，吸引近千人猶如漫遊仙境，今年重頭戲還特別舉辦金剛鸚鵡放飛表演，邀請「台灣寵物鳥馴養協會」所屬、來自各縣市的共50多個會員，帶來約60隻的金剛鸚鵡寵物同時放飛，與花海競艷，煞是壯觀。
彰化市花海位在田中路96巷入口旁的農田，搭配系列精彩節目，還有萌破表的幼童走秀、彩繪風箏、風箏放飛、魔術體驗等，花海裡也設置裝置藝術，有稻草捲心酥、稻草人、熊幸福站牌、可愛牛、好運虎、萌兔等。
彰化市長林世賢在開幕式中更「加碼」，除了將照片傳FB分享並按讚贈精美好禮，按讚如果超過2萬個，再提供1萬元獎金。
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