台北市第3選區（中山、北松山）立委補選開票結果出爐，民進黨候選人吳怡農以總票數5萬4739票敗給國民黨候選人王鴻薇的6萬519票。對此，民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁表示，吳怡農在整個選戰過程堅持打正面選戰，對於此次敗選，民進黨虛心接受選舉結果。

陳其邁表示，感謝所有台北市第3選區的選民，民進黨虛心接受這次選舉結果，吳怡農在選舉過程中，一直堅持打正面、乾淨的選舉，不抹黑對手、不三心二意，且腳踏實地向選民說明自己的政見，也顯示民進黨對選民負責的態度。

陳其邁指出，吳怡農和團隊在短短時間中，承擔起補選重責大任，整個選舉過程中，可以看到吳怡農嘗試樹立新的選舉文化，一直用最認真的態度向社會表述他的選舉理念。他要特別感謝來自全國各地為吳怡農助選的志工夥伴和黨公職人員。

陳其邁強調，對於此次選舉結果，民進黨將會繼續記取經驗、調整腳步，不辜負支持者對民進黨的鞭策和期待，並持續向前邁進。