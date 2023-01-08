2022中華足協年度頒獎典禮在8日於華南銀行總行大樓2F國際會議廳舉辦，會中頒發台企甲、木蘭聯賽年度最佳球員，年度男子最佳球員由南市台鋼安以恩（Samuel Kouame Ange）獲獎，女子球員則是新北航源的陳英惠獲得殊榮，兩位好手都是生涯首次獲獎。

安以恩中斷前隊友吳俊青在足協年度男子最佳球員2連霸紀錄，首奪年度最佳球員，他感性表示：「這對我來說是美夢成真的一刻。6年前我為了追逐足球夢離開家鄉、來到台灣，很開心這些年的努力有了收穫，很榮幸站在台上領獎，謝謝球隊高層的賞賜及隊友並肩作戰，我才能獲獎。」

今年6月底安以恩在台居住滿5年，符合國際足總轉籍規定，屆時他將申請成為台灣公民，加上過去未代表象牙海岸國家隊踢過國際賽，順利取得台灣國籍後，就能披上中華隊球衣，另外他和老婆的愛的結晶，也預計在6月出生，讓他笑說今年6月對自己是很重要的一個月，也希望事情一切順利。

2022賽季台灣企業甲級足球聯賽競爭激烈，南市台鋼揮別球季中的不順、最終順利衛冕完成3連霸，總教練羅智聰教練再次獲得最佳教練，而南市台鋼的馬可（Marc Fenelus）以19顆進球拿下金靴獎，個人連續兩個賽季獲獎，同時也是他在台企甲生涯第4次拿到金靴。本賽季從南市台鋼轉隊到台中FUTURO的潘文傑，以平均160分鐘才失1球的數據，力壓各隊門將再獲金手套獎。

木蘭女足聯賽的部分，花蓮女足完成了單季不敗的壯舉奪回冠軍，總教練朱文彬第五度獲得年度最佳教練，而本季新加盟的中華女足資深國門朱芳儀9場比賽僅失3球，收穫了生涯第一座金手套獎；金靴獎部分，高雄陽信李綉琴和新生代好手蘇育萱同以16顆進球雙雙奪獎，李綉琴近5個賽季4奪金靴，而新生代好手蘇育萱則是生涯首次獲獎。

2022中華足協年度頒獎典禮圓滿落幕。（中華足協提供）