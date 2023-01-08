台北市第3選區立委補選下午4時投票結束，國民黨候選人王鴻薇約在晚間5時20分抵達競選總部，自行宣布當選。媒體詢問如何看待落跑說？是否會影響新北市長侯友宜2024布局？王鴻薇表示，她「尊重社會多元聲音」，只是原本選區里長都支持她，生日願望更許願自己當選。

王鴻薇說，她在第一時間接到國民黨主席朱立倫來電，首先當然是恭喜自己當選，再來是感嘆幸好過去有努力催票，讓大家出來投票。而她自己認為，本次選舉結果證明選戰提出的訴求，成功讓選民出門投票，避免看好度高，投票卻出現遺憾的狀況發生。

因王鴻薇才當選台北市議員就投入台北市第3選區立委補選，引發外界抨擊落跑。王鴻薇表示，她原來選區里長生日願望是希望自己當選，信義區里長則都在幫忙拉票，甚至跟競選團隊主任說已經幫忙拉到8票、10票。

她強調，會尊重社會多元聲音，只是就自身經驗，原來選區的里長都希望自己可以當選，她未來會信守承諾擴大選區服務，也很感謝議員選區的里長、里民的諒解，「我點滴在心頭」。

至於原來松山、信義區議員選民服務該怎麼辦？王鴻薇指出，她仍然會繼續處理選民服務案，若來不及，會與選區議員合作。由於不知道何時就職，目前會先謝票。