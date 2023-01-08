副總統賴清德今天下午到嘉義市舉辦參選主席政見發表會，現場支持者批評不斷。（廖素慧攝）

副總統賴清德今天到嘉義市舉辦參選主席政見發表會後，為支持者簽名。（廖素慧攝）

副總統賴清德參選民進黨主席，8日到嘉義市舉辦「向黨員報告」政見發表會，黨員炮聲隆隆，批中央應對輿情差、市長參選人應找深蹲地方扎根的人、地方不團結、要求民進黨堅持排黑及落實黨紀，賴清德說，對黑金「深惡痛絕」，請檢調「嚴加查辦」。

民進黨嘉義市黨部首任主委陳英華痛批，此次市長選舉輸得太離譜，王美惠立委身邊的人挺藍，未曾如此，要檢討改革。

有男子對此次台南市正副議長選舉涉賄有感而發，他說，要嚴辦賄選，像賴清德當台南市長時對國民黨李全教選議長涉嫌賄選，採取強硬態度。

有年輕男子說，民進黨對輿情回應很差，中央做事，人民卻不知道，希望賴清德當主席後要加強宣傳。還有黨員說，這次選舉有許多對抹黑、假新聞，綠營回應慢，造成大傷害，應有專門處理的機制，迅速打假訊息。

另有男子說，高嘉瑜有言論自由，但用傷害同志來換取政治利益，黨中央應約束她，如果不喜歡民進黨，就請她離開，不要傷害民進黨。

有女性支持者嗆說「有人綠色的皮，藍色的心」，並點名王美惠立委服務處主任徐文志用line挺國民黨市長候選人、顧問黃敏修議員在議長選舉時跑票，她喊話要賴清德「落實團結，堅持排黑」。

賴清德表示，大家對民進黨期待很深，「國民黨黑，我們不能跟著黑，國民黨做壞事情，我們不能跟著做壞事，不能說國民黨黑，民進黨比較不黑，否則有什麼資格請求國家主人支持民進黨？」

賴清德說，他對黑金「深惡痛絕」，要請檢調「嚴加查辦」，還有「黨紀要嚴明」，違反黨紀都應該要處理，未來如何貫徹黨紀，是很重要的事。

賴清德還說，對於錯誤消息，中央、地方各級民意及黨職人員都有責任第一時間向民眾說明清楚，未來會建立機制，加強與基層對話。

賴情德自詡要做好「桶箍」，他說，要團結民進黨作為蔡英文總統、蘇貞昌院長執政的後盾，還會擦亮民進黨2面金招牌「清廉勤政愛鄉土」、「綠色執政，品質保證」，再找回人民的信任。

對於被點名嗆說團隊不團結的王美惠說，已經都說明過了，她不想再多說，要學賴清德扮演「桶箍」，促進團結。黃敏修在會場上欲舉手發言說明，但後來沒有發言