相隔22天時間，「魔獸」霍華德總算回到球場拚戰了！效力桃園永豐雲豹的霍華德8日先發打了24分鐘，貢獻29分、11籃板，可惜他在最後關頭發生致命掉球失誤，雲豹最後以111比114不敵地主台啤英熊，苦吞9連敗，目前戰績1勝10敗繼續墊底。

比賽才開打不到兩分鐘，霍華德就用強攻切入完成「三分打」，接著更是連兩次爆扣，徹底展現他想幫助雲豹止敗的企圖心，不過擁有地主優勢的英熊火力也很凶猛，打完上半場，英熊取得63比57領先，霍華德半場14分、4籃板及1助攻。

只是英熊主控蔣淯安遭到林宜輝揮中臉部，只能緊急送醫退出比賽；雲豹下半場雖然一度靠著霍華德、艾夫伯兩名洋將火力追上，甚至一度超前，可是英熊換成曹薰襄、李啟瑋、大勝等人開火，不僅再次搶回領先，更在末節一度擴大領先到10分。

儘管霍華德不在場上，雲豹仍然再次把落後差距縮小，霍華德直到比賽還剩7分54秒才登場，擺明就是留在決勝時刻使用，接下來雲豹所有得分都由霍華德與艾夫伯包辦，打到最後1分23秒，瓊斯的中距離命中，幫助英熊113比111領先。

雲豹當然把球都交給霍華德處理，沒想到他在最後24秒發生致命掉球失誤，讓雲豹只能趕緊祭出故意犯規，曹薰襄最後14秒穩穩兩罰中1，霍華德此時又喊短暫停，卻不知道T1聯盟只能喊1次短暫停換來技術犯規，但曹薰襄罰球又沒進。

面對3分落後頹勢，比賽時間僅剩13秒，雲豹只能選擇三分球出手一途，結果交給艾夫伯三分出手沒進，瓊斯搶到防守籃板拖完時間留下英熊主場勝利。