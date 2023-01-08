新竹市長高虹安指新竹棒球場挖出廢土、廢電線等不明物品，前新竹市長林智堅則透過臉書提出4點說明，還要高虹安不要用棒球場轉移個人涉貪爭議。媒體人黃揚明7日在臉書貼出新竹棒球場施工階段的3張照片，今天他對此揭開疑點，其中一張確實有些奇怪的土，放在棒球場的工地裡面。他呼籲新竹市政府可以去調相關資料，這些土石是從哪裡來的、要運到那裡去？都要去查。

黃揚明今(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他使用Google earth搜尋新竹棒球場，旁邊會附一些網友拍的照片，找到2021年12月、2022年1月、2022年2月等三張照片。其中2021年12月的照片，砂石車旁邊可見土堆，2022年1月那張圖前方則有白色水泥地，因為下面有個停車場，他們是先施工停車場，然後球場。

黃揚明接著質疑，從停車場挖出來的土堆在上面，變成廢土，他們把它營造成工地。但是新竹棒球場是2019年7、8月就開始拆除了，怎麼可能直到2021年底土石還放在那邊，這是不對的。而如果開挖土石隨時要運走，要運到哪邊，也都要有登記。

黃揚明表示，新竹市政府可以去調相關資料，這些土石是從哪裡來的、要運到那裡去？到底有沒有就地掩埋？都要去查，因為確實有些奇怪的土，放在棒球場的工地裡面。