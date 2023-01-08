已經進行第35年的春聯揮毫活動，今年今（8）在圓山大飯店大廳，仍循往例邀請國內各界書法家70人展開春聯揮毫大會。

盛大的春聯揮毫，由內政部指導，中華民國書學會及圓山大飯店承辦，淡江大學協辦，首由聲樂家簡文秀獻唱開啟序幕，隨即由淡大董事長張家宜、穩茂半導體董事長陳進財、內政部役政署副署長徐健麟、圓山大飯店執行副總經理陳愷璜、日本書家黑田節及多位知名書法家共同進行開筆儀式，

淡大董事長張家宜、穩茂半導體董事長陳進財、內政部役政署副署長徐健麟、圓山大飯店執行副總經理陳愷璜、日本書家黑田節及多位知名書法家共同進行開筆儀式。(戴志揚翻攝)

淡大董事長張家宜、穩茂半導體董事長陳進財、內政部役政署副署長徐健麟、圓山大飯店執行副總經理陳愷璜、日本書家黑田節及多位知名書法家共同進行開筆儀式。(戴志揚翻攝)

開筆儀式中並將進行由淡江大學e筆研發團隊首次公開之空靈揮毫，透過科技將無形的揮毫轉為書法文字呈現，這是開科技之先，也是該團隊實驗性的研發成績，未來將與元宇宙進行結合，為文字書法的數位再創新局，值得期待。

淡大董事長張家宜、穩茂半導體董事長陳進財、內政部役政署副署長徐健麟、圓山大飯店執行副總經理陳愷璜、日本書家黑田節及多位知名書法家共同進行開筆儀式。(戴志揚翻攝)

隨後將在台灣戲曲學院的鑼鼓聲中，由受邀參加的70位書法家在現場書寫春聯，預定於3時30分開始在現場贈送春聯，除有現場書法家親手書寫的春聯外，還有由內政部印製的書法家張炳煌書寫的全套春聯贈送。

書法名家揮毫送春聯活動，由當年擔任內政部部長的許水德先生，為改善社會善良風俗及推動書法文化，特邀張炳煌先生策劃進行，至今已經第35年，年年進行春聯揮毫的推廣，成為春節前的一項新年活動，非常受到歡迎和重視。