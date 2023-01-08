大陸官媒新華社8日刊發萬餘字長文披露新冠疫情防疫轉折過程，對照時間序列，文中提到「14億多人口的中國，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，廣泛凝聚共識、科學決策，成為防控策略調整的關鍵」，被認為是隱晦的提及「白紙運動」。此外，重慶核酸檢測行業員工不滿被裁員，7日包圍工廠抗議。

去年10月底中共召開二十大期間，提到新冠疫情，各級官員口徑一致追隨總書記習近平，言必稱「堅持動態清零」。進入11、12月後，防疫措施不斷調整，幾乎每隔幾天就會推出新規定。新華社8日刊發〈我國因時因勢優化疫情防控措施紀實〉長文，披露其中轉折。

文章稱，2022年11月10日，北京中南海召開一場非同尋常的會議。習近平指示，「堅持科學精準防控，提高防疫工作的有效性」，「要在落實各項防疫舉措的同時加強分析研判，必要的防疫舉措不能放鬆」。在這次會議上，中共中央作出重大決定。首次提出的二十條優化措施，向海內外釋放中國大陸因時因勢、主動優化防控政策的鮮明信號。

不過，「二十條優化措施」並未緩解各地層層加碼的沈痾，動輒靜默、隔離、封控仍是常態，民眾的憤怒再也無法壓抑，11月26－27日在南京、上海、北京、廣州、武漢等至少21個城市引爆「白紙運動」。

文章說，2022年11月下旬，一些群眾反映部分地區「靜默」管理、「層層加碼」等防控問題，引起高度關注。新冠疫情防控面臨新形勢新任務，要更加有針對性地優化防控舉措。

文章此處意有所指的說，「14億多人口的中國，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，廣泛凝聚共識、科學決策，成為防控策略調整的關鍵。」

接下來，文章說，2022年11月30日、12月1日，大陸國務院副總理孫春蘭在國家衛生健康委連續密集召開座談會，聽取張伯禮、沈洪兵、王軍志、梁萬年、杜斌、馮子健、楊維中、董小平8位專家及8位防控工作一線代表發言。與會專家、代表交流了對防疫的認識和體會，對疫情防控措施提出意見建議。

文章說，12月6日，習近平主持召開中共中央政治局會議，次日，大陸國務院聯防聯控機制綜合組公佈優化落實疫情防控的「新十條」。除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不再查驗核酸檢測陰性證明，不再查驗健康碼和行程碼；對於跨地區流動人員也不再查驗，不再開展落地檢等等，等於民眾可自由跨省移動。