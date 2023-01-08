知名YouTuber阿滴以教英文走紅，背後有個功不可沒的推手，就是阿滴的妹妹「滴妹」，滴妹在2015年協助哥哥成立阿滴英文，曾擔任導演、後製，兄妹倆擁有超高人氣，滴妹也創立了自己的YouTube頻道，更創業當飲料店老闆，年紀輕輕事業就做得有聲有色。近日滴妹飛越南旅行，難得解放傲人上圍，引萬名網友按讚。

滴妹今日發文分享：「越南冒險滴妹！來到了超稀有秘境、幽靜絕美的蘭哈灣，快去看影片，穿了泳裝、一個人滑著獨木舟，想去哪就去哪，大概滑了一個小時多那麼久，但是完全沒有過了一小時的感覺」，她大讚當地風景：「真的太美，太愜意，太舒服了，好喜歡好喜歡被大海圍繞的那個寧靜跟安詳，要不是要趕著搭船去下一個行程，我還真希望可以再海上民宿裡多待一天」。

照片中滴妹在獨木舟上與大自然合影，她頂著夢幻的粉色長髮，膚色看起來相當白皙，身穿小花深V泳衣，露出豐滿上圍和事業線，難得解放火辣身材，連哥哥阿滴都忍不住在底下留：「？」表達心情，妹控行為讓網友笑翻，許多網友大讚：「好兇」、「身材深藏不露喔！」、「流量密碼掌握了」、「滴妹真的是美的不得了」、「阿滴看到這服裝應該很生氣」。

此次去越南，由於與當地語言不通，滴妹晚上到港口後卻發現完全沒人，但她與民宿還有一段距離，需要搭船過去，當地人也說只能等到隔天早上才有船，讓滴妹以為自己一度要露宿街頭，幸好後來民宿有派船接她，才順利抵達海上民宿。