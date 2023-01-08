曾雪梅得獎創作「癸卯幸福年」。（曾雪梅提供／邱立雅竹縣傳真）

第38屆全國版印年畫大賽8日在國立台灣美術館舉行頒獎，竹縣年畫達人曾雪梅一舉拿下本屆首獎。機械背景的曾雪梅並非美術科班出身，因先生一家擅長美術，婚後投入版印藝術創作，她繼2019年曾獲全國年畫首獎後，本屆再奪首獎，以一對歡樂跳舞中的兔子創作題材，展現兔年喜氣洋洋的氛圍。

任職科技公司的曾雪梅唸書時學的是機械，就業也朝機械工程師發展，但因為丈夫的舅舅朱錦城是有名的版畫藝術家，婚後跟隨丈夫耳濡目染，慢慢變成一名「師字輩」的版印年畫達人。

繼2019年奪下以生肖豬為創作主題的全國年畫首獎後，曾雪梅今年再以生肖兔為主題的創作2度奪冠。得獎創作「癸卯幸福年」以一對歡樂跳舞中的兔子為主角，另搭配多隻可愛小兔子，喜氣洋洋。該作品從眾多競爭者中脫穎而出，名列6組首獎之一。

曾雪梅解釋她的創作發想，兔即是「吐子」也，代表生命繁衍生生不息。翩翩飛舞的蝴蝶代表喜慶歡樂之舞圍繞，冉冉升起的圓球代表平平安安幸福年。曾雪梅希望在疫情重創大家生活3年及社會日益少子化的現況下，期許兔年來到、好事發生。

曾雪梅不僅是年畫達人，也是年畫達人家族的一份子，丈夫鍾萬福在2009年就拿過全國版印年畫大賽的首獎，甚至還曾與兒子1家3口同時獲獎。曾雪梅受獎前夕特別把獲獎創作致贈縣長楊文科，楊文科讚揚曾雪梅非美術科班出身卻已抱回兩次首獎，而且夫妻兩人都曾拿下首獎，新竹之光當之無愧。