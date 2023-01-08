新竹縣府改造22座特色公園，其中3座8日正式啟用。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣好玩的公園又增加3座，竹北市高鐵公7魔王城堡、高鐵兒4魔豆歷險遊戲場、公兒9鳳凰飛翔遊戲場，歷經3年多設計、工程時間，8日正式開箱啟用，吸引親子共襄盛舉，有家長直呼：「新竹縣突然多了好多溜孩子的地方」、「小孩玩到不想回家」，縣長楊文科也化身應景新年的兔子，與孩子們一同體驗遊具。

公7與兒4以竹北東興圳概念發想，以童話故事《傑克與魔豆》為概念，串聯兩座公園遊具設計，孩子在兒4公園可體驗攀爬魔豆造型攀爬網、巨人城堡遊戲塔等裝置，接著到公7公園勇闖魔王城堡，挑戰垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿等。公兒9則配合公園既有鳳凰木老樹，以鳳凰為主題，打造鳳凰飛翔主題遊戲區。

惇陽工程顧問有限公司總經理高立新指出，該3座公園經過地方說明會、工作坊後，收集民眾意見，設計出具有挑戰性的遊戲場，打造可攀爬的遊戲體驗，同時兼顧孩子們的安全，並完整保留公園內既有樹木群，打造順暢、分齡遊戲的遊戲場空間。

關心兒童遊戲權的新竹縣友善兒童促進會楊怡青總幹事表示，很高興看到新竹縣22座特色公園一一落成，園內打造了不少具有遊挑戰性的遊具，如兒4內3米高的鞦韆及2.5米的巨人獵逃滑梯，對孩子十分好玩又刺激，還可藉此觸發孩子肢體、感官、情緒發展。

新竹縣特色公園計畫逐步落實，除22座特色公園依序落成外，還有已開放的AI智慧園區特色公園、光明商圈特色公園、竹東的台泥特色公園與中興河道沿岸遊戲場、湖口王爺壟運動公園等。楊文科強調，他會向各鄉鎮市公所積極溝通協調，目標打造1鄉鎮1特色公園。