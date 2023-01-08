新竹縣文化局8日舉辦新竹縣．新春Opening走春活動，將文化局園區變成舞台，處處有表演，吸引上百位民眾漫步在園區內，賞表演、品橘子。另外，在新瓦屋舉辦福客慶豐年，即日起至20日，設置3種應景大型兔子裝置藝術，14日還有市集與表演，提早感受濃濃年味。

2023新竹縣．新春Opening，將文化局園區串連成一座表演舞台，邀請新竹在地巴雀藝術、揚音樂集、銅好重奏團、新竹直笛合奏團以及盜火劇團等表演團體，帶來馬戲、音樂、舞蹈、戲劇展演類等11組豐富演出。

另外，《2023新瓦屋福客慶豐年》即日起至20日在新瓦屋客家文化保存區熱鬧登場，以「吉兔迎好年 共下過新年」為主題，特別規畫吉兔PAPA GO藝術展，打造《幸福對你說》、《來我家作客》、《蘿蔔慶豐收》3款大型兔子充氣裝置，晚上還會發光，歡迎鄉親來打卡、拍照。

系列活動包含14日中午12時至下午5時春味市集，集結古早味童玩、文創、小農等充滿年味的攤位，下午3時半由山宛然戲團帶來《武松打虎》演出。當日還提供限量集點卡，到春味市集或指定店家消費，不限金額皆可獲得圓點貼紙，集滿3枚不同顏色貼紙，至春味市集服務台，可參加紅包抽抽樂遊戲，總共200份好禮隨機送，還有機會將原木紀念板凳、年味版畫提袋等獎品抱回家。

《2023新瓦屋福客慶豐年》活動期間上新竹縣政府文化局粉絲專頁，完成指定任務，就機會抽中限量兔子髮箍。8日、14日、15日與任何一款兔子充氣裝置拍照，上傳到指定貼文，即可至新瓦屋服務台兌換限量紀念紅包袋1組。