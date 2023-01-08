世貿年貨展暨家電展在世貿一館展出，民眾採買年菜美食、伴手禮等年貨商品。（陳君瑋攝）

世貿年貨展暨家電展在世貿一館展出，共邀請115家廠商，使用近300個攤位。年貨展只要消費滿千元，加碼送「轉好禮」抽獎，最大獎是市價超過4千元的美利達腳踏車。家電展各業者紛祭出促銷價格，更有針對企業尾牙推出的優惠，其中又以電視、冰箱、洗衣機買氣最夯，另外配合住宅家電汰舊換新政策，最高還能補助5千元。

世貿年貨展暨家電展在世貿一館展出，共邀請115家廠商，使用近300個攤位。在家電展中，各業者紛紛祭出促銷價格，民眾考慮趕在過年前更換新冰箱等家電。（陳君瑋攝）

世貿家電展各業者紛紛祭出促銷價格，民眾考慮趕在過年前更換新家電用品。（陳君瑋攝）

北港朝天宮媽祖今年除了實體駐駕外，首次於年貨展結合XRSPACE，帶來新台潮宮廟元宇宙，民眾可以在元宇宙體驗參拜、點光明燈、擲筊、蓋鐘與抽籤詩等，塑造虛擬媽祖聖殿體驗經驗。朝天宮攤位春節限定「擲筊拿好禮」活動更強勢回歸，擲到愈多聖筊，領的開運禮愈大。

世貿年貨展暨家電展在世貿一館展出，民眾採買年菜美食、伴手禮等年貨商品。（陳君瑋攝）

世貿年貨展暨家電展在世貿一館展出，民眾採買年菜美食、伴手禮等年貨商品。（陳君瑋攝）

世貿年貨展暨家電展在世貿一館展出，民眾採買年菜美食、伴手禮等年貨商品。（陳君瑋攝）

年貨展主打「五星開運年菜」和「水產海鮮超市」，各式各樣年菜組合熱鬧上陣，冬季台灣暖身的胡椒豬肚雞湯、年夜飯主菜的黃金蟲草烏骨雞湯、過年必備的烏魚子尊爵禮盒等，搭配上各式各樣的海鮮套組，都是廠商精選。

世貿年貨展為炒熱年節氣氛，特舉辦寶寶搬搬樂比賽讓親子同樂。（陳君瑋攝）

為炒熱年節氣氛，主辦單位更在展期間安排多個趣味活動，展前在官網預約就有機會在展中抽中野生旭蟹砂鍋魚頭、黃金鮑魚佛跳牆年菜組、韓國鍋具組等好禮。其他還有預約參與的寶寶搬搬樂比賽、開運燙金紅包免費拿、新春拍貼好運來、擲筊拿好禮、年菜美食免費試吃、伴手禮試吃品鑒會等活動，讓所有參觀的民眾，有玩有吃有拿，一站購足年節必備商品。