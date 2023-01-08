宜蘭縣長林姿妙（右1）、議長張勝德（右2）等議員逛旺兔go市集，體驗「吹糖」年味藝術手作。（吳佩蓉攝）

「歡樂宜蘭年」已邁入第30年，為全國歷史最悠久且唯一慶祝農曆新年的大型活動，宜縣府為打造濃厚年味，21日晚上在中興文創園區，除夕守歲晚會將有一連串精彩演出，今（8日）為首場辭舊迎春活動，縣長林姿妙表示，提前感受年節氛圍，歡迎民眾除夕夜一起到園區現場守歲、祈福、享年味。

8日為「歡樂宜蘭年」首場辭舊迎春活動，縣長林姿妙（左2）、議長張勝德（右2）一起搗小米麻糬，提前感受年節氛圍。（吳佩蓉攝）

「2023歡樂宜蘭年」一系列的活動於今展開序幕，重頭戲在21日晚上9時至隔日12時30分的除夕守歲晚會，有起爐祈福、祥威龍獅戰鼓團、日本風鳴和太鼓、台灣飛鴻館龍獅團、烏克蘭珍珠傳統舞蹈團及超偶女歌手吳亦帆等接續演出，與民眾一起守歲、跨年倒數拿紅包，共度溫馨除夕夜。

遊客體驗年節文創小物。（吳佩蓉攝）

農曆大年初一、初二在中興文化園區的上午10時至下午4時，有「文化行春」宜蘭年系列活動，可欣賞精彩節目和逛市集；2月5日上午10時至下午4時還有「歡樂慶元宵」，有猜燈謎、花燈DIY、異國服飾體驗及不可或缺的精彩演出和旺兔go市集。

宜蘭縣長林姿妙（右2）、議長張勝德（左2）等議員逛旺兔go市集，體驗「吹糖」年味藝術手作。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙與民眾分享剛搗好的小米麻糬。（吳佩蓉攝）

今園區活動現場有多項充滿年味DIY體驗、名家春聯揮亳、文創手作體驗、在地文化美食體驗及旺兔go市集等；此外，林姿妙與民眾一起體驗「搗小米麻糬」、傳統藝術手作「吹糖」，玩的不亦樂乎！還有運用宜蘭在地食材「做粿好過年」、蘿蔔糕湯等免費供遊客品嚐。

遊客體驗傳統藝術手作「吹糖」，直呼「好好玩喔！」（吳佩蓉攝）

林姿妙表示，今年是兔年、旺兔迎春，「歡樂宜蘭年」已舉辦了30年、全國唯一， 除舊布新在新的一年都能心想事成、過好年，近幾年宜蘭的改變，相信大家都有目共睹，希望未來繼續拚出宜蘭的好生活，歡迎民眾在農曆過年期間至中興文創體驗濃濃年味。