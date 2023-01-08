隨著疫情防控措施優化，大陸多地積極有序復工復產與消費活力，大陸國家信息中心大數據發展部大數據分析處處長、研究員楊道玲出席習近平經濟思想研究中心近日專家解讀會時表示，追蹤大陸83城232個重點商圈人流數據，建構線下商圈消費熱度指數來看，發現12月指數呈先降後升，目前已達96.6，較12月低點提升28.7個點。包括北京、上海、廣州、深圳在內的83個城市指數均已企穩回升，商場往日熱鬧繁華的景象正加快回歸。

據中新網報導，大陸熟悉的「買買買」正在回歸，但大陸消費恢復仍面臨挑戰。上月底的中央經濟工作會議將「著力擴大國內需求」置於2023年五大工作之首，強調要把恢復和擴大消費擺在優先位置。

與會專家紛紛指出，多項指標顯示大陸當前消費熱度正穩步復甦。楊道玲表示，另透過餐飲、住宿、休閒娛樂等生活服務類商戶訂單數據建構的生活服務業消費熱度指數也顯示近期持續恢復。截至1月2日指數為98.1，較12月低點提升4個點，這表明生活服務消費正在加快「熱起來」，特別是旅遊業消費熱度指數提升45.7個點，恢復勢頭最為強勁。

中國宏觀經濟研究院綜合形勢研究室主任、研究員郭麗岩認為，當前大陸加快恢復和擴大消費的積極因素和有利條件增多，有更多可期待的消費增長點。例如隨著防控政策優化調整，接觸式服務業消費場景將加快恢復，同時銀髮與孩童消費有望加快擴容升級，並帶動相關群體和家庭消費。