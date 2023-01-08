111學年度高雄市中小學科技教育競賽8日在大榮中學登場，全市有83隊國中小學校組隊、259名國中小學生同場尬科技、拼創意。榮獲總統教育獎福山國中2年級生孫翊倫與同學設計「青銀跟我這樣做」作品，手持式裝置兼具趣味、互動性，可減緩身體機能老化，強化長者記憶力。

今年科技教育競賽區分為生活科技組、資訊科技組，生活科技組有56隊參賽，以「運輸總動員」為競賽主題，選手們需發揮機構結構創意、理解電與控制的原理，製作物質運輸車。資訊科技組則有27隊參賽，以「打造智能樂活社區 - 青銀共好」為競賽目標，學生需設計資訊作品來解決生活中的問題。

生活科技組競賽作品必須著重在「車輛」、「線控」、「搜集」及「堆高」等機構的設計，參賽選手需利用科學、科技、工程與數學的知能，發揮創意與想像力來設計製作。

資訊科技組競賽則採中小學科學展覽模式辦理，作品須透過電腦或電子設備，進行資料處理、應用或分析等，也可透過以物聯網、人工智慧、虛擬實境、大數據等方式分析並解決問題，學生也要書寫作品說明書與口說表達作品意向。

孫翊倫與同學從人口老化以及身障者需求面向出發，歸納出訓練肢體動作、強化大腦運作、社交心理因素、預防安全措施四個設計面向，以厚紙板設計出的聲光互動平台，可訓練肢體動作、強化大腦運作，又能與年輕人互動，延伸的手持裝置連坐著輪椅的身障朋友也能輕鬆使用，達到讓使用者訓練反應、記憶、身心皆能運作的目的。