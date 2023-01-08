新光三越台北信義新天地福袋首獎－LEXUS ES 200頂級版。（新光三越提供）

百貨新春福袋陸續登場，將以預購或現場加價購方式販售，今年業者祭出百萬名車、鑽戒、按摩椅、五星飯店住宿券，及16萬8000元商品券等豐富大獎，其中微風福袋日前開賣半小時內即搶光，新光三越也將於（10日）日進行首波線上搶購。

新光三越兔年首推ESG新春福袋、Pantone色薰衣草紫福箱，將分別於（10日）、1月16日上午10點起於App上進行北中南分波開搶。（吳奕萱攝）

今年新光三越初一福袋，及首度規畫的「福箱」，將分別於（10日）、1月16日上午10點起於App上進行北中南分波開搶，此次邀請台灣潮流公仔設計師－羅賓唐，為新光三越獨家創作兔年專屬圖騰Nice兔，打造以環保再生材質製成的「Nice兔U新春福袋」外袋，及以2023年度代表色薰衣草紫，所設計的22吋行李箱「嚮往旅遊兔GO福箱」，全台共限量5000個。

新光三越台中中港店福袋首獎－LAZARE鉑金L'eau一克拉鑽墜。（新光三越提供）

而最關注的福袋大獎，今年新光三越祭出1部百萬名車、20顆鑽、20台按摩椅、7組機票、6輛機車，及超過140組住宿露營活動體驗券等5000多項好禮。包括台北信義新天地祭出價值195萬元的「LEXUS ES 200頂級版」、台中中港店價值52.8萬元的「LAZARE鉑金L’eau克拉鑽墜」、台北南西店價值30萬元的「K.UNO 0.501ct/E/VS1祖母綠車工鑽戒」等。

微風福袋預購已搶購一空，將於1月22日大年初一抽獎，最大獎祭出BMW 118i Edition Colorvision。（微風提供）

微風福袋預購已搶購一空，將於1月22日大年初一抽獎，包括君品酒店行政套房住宿券。（微風提供）

板橋大遠百推出「鴻兔大展好運袋」迎喜氣，今年採預購模式販售，讓消費者不用徹夜排隊，好運袋每年吸引上千民眾搶購，以2000元購買好運袋，內含基本獎2200元遠百商品券，還可參加抽獎。1月12日至1月21日下午6點止，全館當日消費滿888元以上，加現金2000元即可購得，限量2000份。最大獎為「遠百商品券16萬8000元」、還有OSIM V手天王按摩椅、FUJI愛沙發按摩椅等大獎，將於1月22日大年初一下午2點，於板橋大遠百1樓以公開方式抽出幸運得主。

微風新春開運福袋，今年共推出600份，日前於1月4日開賣，不到半小時即搶購一空，幸運搶購到的消費者，可於1月22日大年初一上午10點半至下午1點，持福袋電子商品兌換券，至微風廣場8F Breeze MEGA Studio，抽出幸運號碼，即可兌換該號碼對應福袋。

微風今年最大獎祭出價值175萬元BMW 118i Edition Colorvision，還有君品酒店住宿券、日勝生加賀屋住宿券、名牌包、高級寢具等，及超過百份3C、家電超值福袋，內含SAMSUNG 65吋4K電視、43吋翻轉電視、Samsung S20 Ultra、ASUS Zenbook S13、iPhone 13、iPad mini等，另有微風超市進口水果禮盒，及精品配件香氛等。