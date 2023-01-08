自從C.羅納多（Cristiano Ronaldo）離開球隊之後，曼聯招募新前鋒的傳聞一直沒有停過，根據《The Athletic》報導，曼聯已經向英冠球隊伯恩利進行會談，希望租借荷蘭高中鋒韋格霍斯特（Wout Weghorst）直到賽季結束，韋格霍斯特在世界盃表現神勇，8強賽對陣最後冠軍阿根廷獨進2球，不過最讓人印象深刻的，還是他與世界球王梅西（Lionel Messi）互嗆的經典橋段。

韋格霍斯特雖然去年世界杯多以替補身分上陣，不過對決阿根廷靠著他力挽狂瀾，將比賽成功帶進延長賽，而韋格霍斯特的嘴上功夫也如同球技般亮眼，不斷言語挑釁著阿根廷球員，甚至惹惱了對方主將梅西，讓這位溫文儒雅的球王脫口說出了世界名言：「你看什麼看，笨蛋。」，成為當時最經典的迷因哏圖。

本賽季韋格霍斯特以租借身分來到土耳其球隊貝西克塔斯，替球隊出賽18場攻下9球、4助攻，或許知道自己待在球隊的時間不多了，韋格霍斯特前役來到場邊，特地向主場球迷揮手道別。

曼聯原本屬意的目標是同為荷蘭國家隊的賈克波（Cody Gakpo），不過卻被利物浦捷足先登，包含德派（Memphis Depay）、喬波莫廷（Eric Maxim Choupo-Moting）傳出都是曼聯想網羅的目標。不過曼聯想租借韋格霍斯特會有些複雜，因為韋格霍斯特目前也是以租借身分來到貝西克塔斯，得由母球隊伯恩利與貝西克塔斯交涉才能完成這筆租借手續。