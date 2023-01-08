台北市第三選區（中山區、北松山區）立委補選今(8日)投票，國民黨王鴻薇擊敗民進黨吳怡農，守住藍軍立委席次。國民黨台北市議員游淑慧表示，行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通要小心點了。

針對王鴻薇贏得立委，游淑慧今(8日)在臉書粉專貼文表示，恭喜，中山、北松山繼續擁有一位優質立委，帶著民意的繼續帶職，等待職務的繼續待職。王鴻薇棒棒的，謝謝最可愛的選民們，蘇貞昌、陳明通小心點。

網友紛紛表示，「藍天再現」、「漂亮」、「身為北松山區選民，開心」、「國會多一個捉弊高手」、「恭喜膿包再度當選台北市民」、「讚，國民黨多一位女豪傑委員」、「輸真慘應該會嚇到立馬辭職不接受慰留啦」、「揭弊興利可期待」，

也有網友認為，「沒想到有這麽多人投給膿包。這…我很意外」、「落選的當官是民進黨的慣例」、「又多了一位中央立委生力軍，很棒棒！那個黨剉咧等」、「太期待蘇和陳這二位被電了!!!!」、「恭喜好的開始，要好好的執政。人民是頭家」。