今年36歲高雄刑事警察大隊科技犯罪偵查隊分隊長易敬棠，靠著工作之餘自學程式語言，並寫出一套演算程式，透過電腦運算比對海量的鑑識資料，改善以往警方面對龐大資料上分析不便的情形。曾幫助警方分析比對資料，鎖定淫保全羅育祥，並成功發現鐵證將他定罪，榮獲有「警界金馬獎」之稱的「2022國家警光獎」。

易敬棠表示，此次用Python寫的程式，為「數位鑑識資料交集探勘索引」、「網路封包流向檢測通報」為主題，當偵查單位鑑識勘查涉案行動裝置時，往往面臨鑑識報告資料量龐大或電腦效能不足等問題，難以將所得資料完整分析，或進一步進行交集對應時，易出現瓶頸，造成案件偵辦困難。

當資料用電腦進行索引排序，並且運算後，能夠選擇僅將指定的關鍵資料提出並進行交集分析，改善以往直接使用數位鑑識軟體閱覽「完整」案件資料全部讀取展現的情境，能夠簡化分析流程，有效降低系統資源需求外，更能加速辦案的效率。

現今APPLE、SAMSUNG都有防破解的裝置，當密碼輸入多次錯誤後，手機就會自動銷毀數據，以保護使用者的個資；或者如Telegram等APP，都有加密或閱後即焚等功能，增加警方的辦案難度。

對於此現象，易敬棠表示，手機廠商的安全性跟突破能力都不斷更新，有時當下可以，隔天就不行了，或者當下不行，下次更新又可以。會向原廠或台灣代理尋求技術支援，包含個別APP解析部分。

若順利取得犯嫌手機內鑑識資料後，再經過系統演算後進行分析比對，從蛛絲馬跡中，尋找是否有其餘共犯或者鎖定主嫌。

回顧2020年8月間，「保全界李宗瑞」羅育祥誘拐高雄14歲國中少女北上，將人囚禁在新竹縣豪宅密室中長達66小時，震驚全台。警方當時調閱監視器以車追人下，先後找到共犯。

易敬棠說，羅育祥心思縝密，做事相當謹慎小心，還特意不將全盤事告訴共犯們，當共犯們先後到案說明時，除了供詞兜不攏之外，知情狀況比較多的犯嫌，有出現刪除訊息或勾串事證的訊息資料狀況。

警方依時間篩選出大量的密集對話紀錄，再經過數位鑑識資料的交集分析以及資料還原，從刪除的資料進行交集比對之下，警方才將矛頭指向幕後首腦羅育祥。

警方指出，當時羅育祥眼看警方上門攻堅，立刻通知太太及其他共犯即刻刪除手機通聯滅證，企圖想藉此掩蓋犯罪證據，做最後掙扎，沒想到科偵隊卻將證據還原，成為呈堂鐵證，更讓羅育祥啞口無言，隨後遭判刑。

從警14年生涯，易敬棠表示，先前並無就讀資訊工程相關科系，也並無相關經驗，是從2016年底調至科偵隊後，才首次接觸Python，都利用下班時間抽空學習、常與隊員們互相切磋等方式，故能順利學會，並寫出一套運算程式。