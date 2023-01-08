2022中華足協年度頒獎典禮8日於華南銀行總行大樓2F國際會議廳舉辦，首次獲得年度女子最佳球員獎的新北航源女將陳英惠笑說，得知消息的當下是驚嚇多過於驚喜。

對於獲得年度最佳球員肯定，陳英惠回應：「真的驚喜又驚嚇，但嚇到的成分比較多，畢竟前面還有很多優秀的大學姐們，謝謝木蘭聯賽、球隊給我機會表現，協會給我獎項肯定，新球季我會繼續努力！」

陳英惠並說：「可能我在球隊的角色是攻守兼具，幫自己拉了不少分數，自己過去這個賽季進步最多是每場比賽要讓自己盡量幫球隊，能多做就多做。」

台中藍鯨蘇育萱、高雄陽信李綉琴在木蘭聯賽2022賽季同以16顆進球獲得聯賽金靴獎，生涯首度「穿上金靴」的蘇育萱表示，沒有想過可以拿到金靴獎，她補充：「感謝教練、隊上學姐信任我，也在我遇到失敗時不斷鼓勵我繼續突破，接下來希望國際賽也能進球，增加更多信心。」

蘇育萱這個月中將和中華女足到泰國曼谷與泰國隊踢兩場閉門國際友誼賽，下個月再前進紐西蘭，為世界盃女足賽10搶3洲際附加賽奮戰，蘇育萱表示，上個月在美國佛羅里達的移地訓練，在體能和戰術上都有加強，對於世界盃洲際附加賽磨刀霍霍，她高呼：「真的很想搶下世界盃女足賽門票！除了可以讓更多人知道台灣女足，增加自己曝光度，也想讓基層小選手看到寶島足球的希望。」

蘇育萱也透露，自己是「梅西派」，所以看到阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）助隊贏得2022卡達世界盃足球賽冠軍時，她也相當開心。