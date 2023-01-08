藍男所持雙斧。（黃敬文翻攝）

三重警方6日下午獲報，有名39歲藍姓男子手持斧頭當街追趕32歲的楊姓男子，介入調查後藍男聲稱是誤將對方錯認為是先前與自己發生糾紛的人，因此才會拿斧頭欲找他理論，事後警方將藍男依刑法恐嚇罪嫌函送偵辦。

這起事件發生在6日下午1時16分許，警方獲報龍門路與仁愛街口有名男子遭人持斧頭追趕，由於三重警分局長泰派出所距離案發地點僅約200公尺，員警立刻到場察看，起初沒有找到當事雙方，在附近查訪後才找到被追的楊男，並根據他提供的外觀特徵，接著逮到持斧頭追人的藍男。

據了解，藍男有毒品、竊盜前科，職業是工人，他稱日前因停車問題與人發生糾紛，之後在6日下午在路上看見楊男時，以為對方就是那天起糾紛的人，因此從隨身的工具組中抽出2支斧頭欲向對方理論。

結果楊男發覺跟在身後的藍男面露不善，還持斧頭一直朝自己逼近，心生畏懼試圖加速離開，藍男見楊男想跑更加認定對方就是當天起糾紛的人，就一路邊叫囂緊追，楊男見狀也拔腿狂跑，兩人追逐了約50公尺後，藍男才因追趕不上而放棄。

楊男沒有被砍傷，但他在逃跑途中不慎跌倒，造成雙膝擦挫傷，但他不願就醫也不向藍男提告；藍男則被警方一路押回派出所偵辦，由於他確實有持斧頭追趕、恐嚇情事，且警方也查扣斧頭2支，全案訊後以刑法恐嚇罪嫌函送偵辦。

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