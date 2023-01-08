縣府建議疫情指揮中心採取對應作法，也會盡速與大陸取得共識，將疫病阻絕境外。(于家麒攝)

金廈小三通今（8）日進入復航第2天，上午10點30分左右由陸船「迅安號」載回39人，上岸後依現場工作人員指示完成唾篩後返家自主防疫；稍早唾篩PCR結果出爐，依縣府統計資料顯示，在39支檢體中，陰性31人、陽性8人，陽性比例高達20.5％，比昨天首航的18.9％還高，消息一出立刻引起民眾議論紛紛。

有民眾表示，在對岸入境旅客陽性率那麼高的情況下，應該盡快關閉小三通，不然全島就要淪陷於變種病毒之下了；也有民眾說在對岸疫情如此嚴峻下開放小三通，根本就是不顧金門人的死活；也有人聲援小三通費盡千辛萬苦好不容易復航了，怎能輕易說停就停，想辦法做好篩檢與管制，沒那麼可怕。下午也傳出有搭機旅客上了飛機才廣播機上有人確診，通通被請下機回到候機室等待的消息，民眾表示篩檢機制還是得做，才能保護自己也保護別人。

金門縣政府則表示，昨日已緊急與疫情指揮中心及衛生局等相關單位研商因應作業，強烈建議疫情指揮中心採取對應作法，旅客從金門入境廈門需要取得48小時PCR陰性證明，相對應的從廈門入境金門也應取得48小時PCR陰性證明，同時縣府也會儘速與大陸協調取得共識，將疫病阻絕境外，請鄉親勿過度恐慌。