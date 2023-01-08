定向越野2023年首場賽事全國菁英盃定向越野短距離錦標賽暨全國排名賽，8日在桃園中央大學舉行，共有多達近200人角逐，因為攸關於今年代表隊國際賽資格，全台定向越野好手齊聚一堂，金門前亞錦賽國手陳彥龍忍住劇烈頭痛完賽，以全場最快17分26秒獲得男子精英組冠軍。

全國菁英盃定向越野短距離錦標賽，菁英男、女組成績將做為參加今年國際賽事代表隊選手參考依據，吸引了台灣最頂尖的定向越野好手參賽，去年全民運定向越野男子短距金牌蔡朋憲、中距金牌賴賢鴻和女子組短、中距雙金「醫科學霸」黃敏惠都參賽，比賽分成34個組別，也有不少家庭全家出動一同參加雙人或家庭組。

男、女精英組距離3.2公里有15個檢查點，比賽路線都在中央大學校區內，技術難度較低、偏重於體力上的考驗。比賽結果也頗為出乎意之外，菁英男子組由陳彥龍以17分26秒完賽封王，反倒是全民運短、中距金牌蔡朋憲、賴賢鴻僅分別排名第9、4，而陳彥龍有「叢發性頭痛」遺傳疾病，由於前一晚才從金門飛到台北，睡太少再加上前陣子協助舉辦烈嶼錦標賽太忙，陳彥龍熱身時就發現頭痛有復發跡象，他忍住強烈頭痛完賽後，衝線後跪在終點線頭疼到久久無法站起來，甚至在最後連頒獎時都沒辦法領獎。

30歲的陳彥龍接觸定向越野已有12年，更特別的是他還非體育專科學生出生，大學唸的是國體大運動推廣系，但在接觸定向越野後便迷上這項運動，靠著自己努力還曾在2012、2016和2018年成為亞錦賽國手，對於劇烈頭痛仍沒有棄賽想法，他回應：「我自己也有帶選手來，要以身作則！」

去年全民運賽前剛遇車禍的中正大學定向越野好手江品宣，雖然最後在全民運只拿到中距第7，但這次賽事她一雪前恥，以18分13秒成績，打敗全民運3金名將黃敏惠的19分16秒，一舉拿下金牌。

金門好手陳彥龍衝過終點後頭痛到站不起來。（大會提供）