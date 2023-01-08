今晚最終場歌迷準備的應援手幅。（讀者提供）

蔡依林（Jolin）跨年夜連6晚小巨蛋演唱會8日迎來最終場，Jolin特地挑選這次巡演都沒唱過的〈電話皇后〉與〈愛上了一條街〉送給歌迷，為配合曲風輕快的〈電話皇后〉，她下午彩排特別花時間與舞群練舞。用心的不只天后，歌迷們的創意同樣不遑多讓，6天準備不同應援道具送給進場觀眾，包括紙皇冠、3種不同款式旗幟、玫瑰花，以及今天結合擋泥板與檳榔盒風格製作而成的應援手幅，上頭印有「新莊土玫瑰」及「我愛怪美的」2行字，藉「土味情話」向Jolin告白。

Jolin最後一套服裝「怪美女英雄」暗藏巧思。（凌時差提供）

Jolin最後一套服裝「怪美女英雄」暗藏巧思。（凌時差提供）

「UGLY BEAUTY」巡演橫跨3年共舉辦23場，砸近4億成本打造，總票房進帳6.8億，不僅創下近期華語樂壇演唱史紀錄、打破Jolin單場巡迴場次紀錄，且她這次巡演共設計完成35套造型，舞者服裝更多達155套，吸引25萬人一同見證天后「加冕儀式」，對於出道24年的Jolin而言意義非凡，她今晚一出場就對著1.1萬觀眾說：「該來的還是來了。」還要歌迷們盡情狂歡把骨頭跳散，「最後一場靠你們了啊」，字句流露不捨。