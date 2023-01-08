台北市第3選區（中山、北松山）立委補選開票結果，國民黨王鴻薇贏民進黨吳怡農，當選立委。媒體人張禹宣表示，民進黨把吳怡農徹底變成「SIRI」，也比放任他成為「自走砲」有票，削弱吳怡農敗選帶來的衝擊，第一副總統賴清德接任前至少能夠穩住陣腳，稍做止血。第二、替總統蔡英文「跛腳」的大限爭取時間。第三、對於蘇內閣而言，是一個獲得喘息的信號。

張禹宣今(8日)在臉書粉專貼文表示，吳怡農的敗選，是必然中的必然。民進黨內部所掌握的民調，最後關頭仍有8000-1萬票的差距，6000票的差距，已經是最好的算計。吳怡農能成功將差距從1萬壓縮至6千票，最主要的原因在於「失焦戰」的策略奏效，把吳怡農徹底變成「SIRI」，也比放任他成為「自走砲」有票。

張禹宣接著指出，民進黨從未奢望勝選，而是期待兩個字不要發生，也就是「崩盤」。只要不像嘉義市徹底失守，仍能挽留點顏面。即便深諳冷戰的結果注定落敗，削弱吳怡農敗選帶來的衝擊，之於民進黨意義有三：第一為副總統賴清德接任前至少能夠穩住陣腳，稍做止血。第二、替總統蔡英文「跛腳」的大限爭取時間。第三、對於蘇內閣而言，是一個獲得喘息的信號。

張禹宣指出，但即便少了吳怡農這個火種，卻也絕對阻止不了賴系倒閣的企圖，蔡英文一時的權宜之計，也不會甘於讓行政院長蘇貞昌永遠卡著陳建仁的內閣大位，蘇貞昌的畢業餐會也說明了，自己沒十足的把握。新竹棒球場工地秀已經落幕，民進黨內部的宮鬥秀，這才剛開始。