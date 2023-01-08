許多人都會到夜店找樂子。不過一位女網友近日表示，「去過夜店後才發現自己很單純…」，稱在夜店看到許多人沒講過話就直接舌吻、每天帶不同男生回家過夜、明明沒有見過面的卻能摸臀摸奶，讓她相當驚訝。不過許多人發現，原PO自己曾被乾爹包養約1年，直斥「妳並不單純，笑死，被包養還想裝單純」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她的感情生活除了交過3任男友以外，也曾被包養長達1年，「本來一直以為我私生活很亂」，不過最近去夜店發現，許多夜店咖的感情生活似乎更加開放，「居然有辦法跟沒講過話的人喇機，每天回不同男生的家裡過夜，沒見過面也能到處摸臀摸奶的」，讓沒跟上時代的她感到相當驚訝。

對此，許多人紛紛回應，「妳並不單純，笑死，被包養還想裝單純」、「被包養過雞說自己單純，你才讓我覺得自己沒跟上時代」、「你也不單純，夜店就是大家互取所需，妳爽我也爽，不用想太多」、「被包養過還好意思欸，去夜店不就各取所需玩完就沒了，不一定還會有交流」、「XX還想立貞節牌坊」。

另外也有許多從沒去過夜店的網友質疑，「被包養過已經不單純了吧？要是妳覺得妳很單純，那我沒有被包養、沒有去過夜店、沒有交過男朋友，要算什麼樣的？」、「那我沒去過夜店這樣算單純嗎？」