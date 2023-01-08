喜劇天王周星馳去年10月驚喜開通IG，至今有45.5萬網友追蹤。近日他PO文要大家許下新年願望，「Rakuten Girls」樂天女孩琳妲（林羿禎）留言：「星爺，我想送你我的內褲」，沒想到被周星馳回應，讓她又驚又喜：「好神奇哦！」

周星馳近日在IG發文：「新一年，有甚麼願望，通通講出來！」超多藍勾勾名人爭相留言，希望能被周星馳翻牌，其中IG粉絲數74.7萬的琳妲為宣傳自家品牌，留言：「星爺，我想送你我的內褲」，被網友開玩笑：「琳妲怎麼瘋狂置入啊！」

想不到周星馳真的回覆琳妲，問：「有什麼顏色選？」讓琳妲彷彿像中大獎般狂喜，特地截圖發文：「原來星爺真的會回覆，好神奇哦！」許多網友紛紛留言：「太猛了啦」、「超幽默，有夠親民」、「被一個電影名人回覆感覺真開心」、「這個必須得送」、「星爺是以為你要把自己的內褲送給他吧」。

除了琳妲，男星陳漢典也留言給周星馳：「想看星爺再演戲」，釣出周星馳回應：「既然你那麼捧場，那我只有考慮一下啦」，男星謝坤達也敲碗：「希望拍《食神2》」，周星馳回：「正有此意，萬事俱備只欠劇本」，讓大批影迷喜出望外，期待周星馳再度回歸螢光幕。