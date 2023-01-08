企排18年8日第三戰由台北鯨華對上極速超跑，鯨華近期狀態勢不可擋，今日成功延續她們的連勝旅程，以21比25、25比18、25比18、25比15逆轉擊敗超跑、喜迎她們本賽季的第12場連勝。

首局雙方你來我往互不相讓，兩隊火藥味濃厚，超跑Carla及鯨華Bia的砲火互轟讓現場觀眾驚呼連連，超跑陳怡如進攻防守面面俱到，即使鯨華一直在後頭苦苦追趕，超跑Carla靠著四號位強攻touch out助隊驚險拿下第一局。

第二局超跑延續上局的猛烈攻勢，開局就取得分數優勢，但鯨華拒絕重演上局逆境，隊中廖苡任漂亮舉球給陳莉鈞二號位重扣要回領先，讓鯨華士氣大增，此時超跑蔡幼群跳出來連續進攻得分穩住軍心不被拉開比數，局末林書荷大殺四方，不斷地進攻成功，最終鯨華拿下第二局扳回顏面。

第三局鯨華因上局勝利全體士氣高漲，比賽開始進入鯨華的節奏，打出一波5比1的攻勢，超跑蔡幼群、葉軒岑即時站出來火力支援，讓超跑分數緊追在後，但關鍵時刻林書荷四號位小吊球進入對手心臟地帶，最終鯨華再下一城率先聽牌。

關鍵第四局超跑重整旗鼓加強接發，而鯨華靠著隊長廖苡任持續為隊友輸送火力支援，兩隊進入拉鋸戰，局中極速超跑陷入亂流，而鯨華抓緊這個大好機會將比分不斷拉開，由鯨華陳莉鈞扮演奇兵擔任得分點，最終鯨華拿下勝利。