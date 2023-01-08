近期針對民法開放成年年齡從20歲下修為18歲，各業者積極找招攬18歲以上族群，註冊成為電支會員，全聯旗下「全支付」也朝向年輕族群喜歡的通路場域合作，1月10日起至1月31日與速食餐飲業者－怡和餐飲集團，旗下雙品牌「肯德基」及「必勝客」攜手合作，推出全支付速食愛好者專屬優惠。

2023年1月10日－1月31日，肯德基線上訂餐使用全支付付款，每周首筆消費，不限金額享10%回饋；必勝客線上訂餐全支付付款，每周首筆消費，單筆最高回饋全點80點，不限金額享6%回饋，活動後再加碼送貴賓券。而活動期間於線上訂餐使用「全支付」付款，消費筆數最多者前3名，加碼送第1名3000元貴賓券、第2名2000元貴賓券、第3名1000元貴賓券各1張。

期間內再釋出全支付線上結帳付款限定優惠套餐，輸入優惠代碼即可用588元，購買到原值1455元的「必勝客全好康超值餐」，及以111元購買到原價193元的「肯德基超級開運獨享餐」。