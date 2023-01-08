有「移動長城」、「小巨人」等稱號的姚明身高有226公分，體型相當驚人，他與190公分的女籃球員葉莉結婚後，2010年5月誕下愛女姚沁蕾(Amy)，12歲的姚沁蕾前陣子被拍到與姚明同框，身高被推測有180公分，近日再拍到全家同框照，姚沁蕾身高追平葉莉，小小年紀就追平母親身高，引起網友熱議。

近日大陸網友表示在某間餐廳偶遇姚明一家，影片位置雖然隔了一點距離，但可以看到姚明和妻子葉莉都穿著黑色外套，臉上戴著口罩十分低調，姚沁蕾綁著元氣馬尾，一身紅衣紅口罩，指著遠處侃侃而談，葉莉則轉頭聽她說話，可以發現兩人站在一起時身高差不多，推測姚沁蕾12歲就已經快有190的身高，強大基因讓網友紛紛討論。

網友直呼：「我跳起來可能只到他們膝蓋」、「這基因太不公平了」、「龍生龍鳳生鳳」、「說實話真羨慕」、「別說12歲，我可能只跟她6歲差不多高」、「我只有158…」不過有人持反面意見，「不打籃球一點都不羡慕，太高了嫁人找工作都不好找，對健康也不利，對心臟負擔重」、「我要是姚明會愁死的，女孩太高了」。

網友在餐廳捕獲姚明一家。（圖／翻攝自微博）

近年姚沁蕾被拍到與尋常成男子差不多高，沒想到她的身高仍在遲續成長，許多人猜測姚明和葉莉是否會讓孩子接班，有這個身高優勢很適合打籃球，不過一切都還沒有確定，未來也不一定會往籃球界發展。