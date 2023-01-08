日前，俄羅斯與白俄羅斯進行聯合演習，令人聯想到俄軍借道白俄羅斯領土，入侵烏克蘭北部，威脅基輔的情景，難道俄軍要在2023年再來一次?對此基輔州防衛司令帕夫紐克(Oleksandr Pavliuk)認為「俄軍有此意圖，但已沒有能力。」

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，帕夫紐克上將接受訪問，被問到基輔的威脅情況表示「基輔目前沒有直接威脅，因為俄國人沒有足夠的兵力。確實，在白俄羅斯和烏克蘭邊界上有某些部隊在移動，但遠小於我們的防衛兵力，他們不太可能突擊成功。」

他說，俄軍在白俄羅斯所做的一切動作，是為了牽制烏克蘭北部邊境守軍，避免他們前往東部支援，「不過我們本來就沒打算派出北邊守軍。」

「我們正在模擬俄未來幾個月的可能方案，不管他們怎麼做，都要移動足夠的部隊，俄軍月前正在訓練新部隊，以補充損失的軍力。到目前為止，我們沒有看到他們再次集結的意圖，我們也會隨時防備。」

帕夫紐克也被問到去年2月24日，俄軍襲擊基輔的防衛情況，他說「俄軍同時從不同方向進攻，是他們假設我們沒有準備好，並且無法在所有地方進行防禦。顯然他們低估了我們的實力。無論如何，我們確實挺過了那一段時間。當時，我軍主要防衛東部。」

他回憶到，那是一次重要的作戰經驗，烏克蘭守軍迅速在首都周邊，建立起多層次的防線，並且有效互相支援。

目前帕夫柳克已結束他的基輔州軍政長官的身分，再次恢復完全的軍職，他領導的國土防衛軍第120旅正在接受訓練，作為保衛基輔部隊的一部分。