一名人妻小花（化名）於知名電商工作，與郭姓男同事不倫戀，2人多次在公司殘障廁所發生性行為，小花丈夫偶然看見2人的曖昧對話，才得知頭頂閃綠光，憤而控告郭男求償。台北地院審結，判郭男要賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，小花丈夫主張，小花去年進入知名電商工作，但郭姓男子明知小花已婚，仍多次以公司通訊軟體傳訊引誘小花，2人發展成男女交往關係後，於去年4月間至少三度在公司殘障廁所發生性行為，他認為郭男嚴重破壞他與小花的婚姻幸福美滿，侵害配偶權情節重大，故依法求償80萬元。

對此，郭男辯稱，與小花僅是一般同事關係，並無逾越一般男女交往分際，他也不知情小花已婚，2人的聊天內容多半是朋友間胡鬧、隨意閒聊，毫無曖昧或提及性行為，認為自己並沒有侵害小花丈夫的配偶權。

台北地院審理時，法官勘驗小花與郭男的對話錄紀錄，發現郭男說，「我不是單身ㄝ」，小花回，「乾，那我不能跟你聊天了，分手要通知我」、「我離婚也會通知你」等語，故認定郭男知情小花已婚。

此外，小花證稱曾與郭男發生4次性行為，確切時間地點記不得，只記得殘障廁所空間有限，第一次想說用站著，但郭男太高沒有成功，後來改成郭男坐在馬桶上她再坐上去等語，故法官認定郭男的確與小花發生性行為。綜合以上，認為郭男的確侵害小花丈夫配偶權甚鉅，酌情後判郭男要賠償20萬元為適當。可上訴。