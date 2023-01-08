TLPGA女子台巡賽2023年首場賽事2023日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，8日在桃園東方高爾夫俱樂部的最終回合，風和日麗的好天氣下，上演一場「18歲的精采競桿」，年僅18歲、首度參賽的日本選手櫻井心那力抗同齡寶島好手吳佳晏的追趕，打出低於標準桿5桿的67桿，以三回合總桿低於標準桿8桿的208桿，2桿之差險勝吳佳晏，贏得在台灣TLPGA以及本賽首冠，並帶走250萬台幣冠軍獎金。

櫻井心那表示，這是她首度來台參賽的第1座冠軍，讓她相當開心，未來預計在日本先打幾年比賽，希望能再去美國挑戰，在此之前先來台參賽磨練，她並說，第10洞5桿洞第2桿打上果嶺，一記9呎推桿獵下老鷹，讓自己在前9洞結束反被吳佳晏超前1桿後，再度取得1桿領先，是追求勝利的關鍵之一，其後第17洞以15呎小鳥推桿，取得2桿領先差距，奠定勝基。

吳佳晏最後一回合也打出67桿，三回合總成績是低於標準桿6桿的210桿，獲得亞軍獎金台幣115萬元，她並獲得東方球場提供的名次前三的台灣最佳選手獎項，東方球場一年期榮譽會員證。

吳佳晏表示，其實這三天自己狀況不是很好，最後一回合已盡力，只是長桿與推桿還有不足之處，比賽結束後得調整揮桿動作。吳佳晏也提到，連續三天都跟櫻井同組競技，對方是一位優秀的選手，從她身上學到很多，例如她不但判斷力很好，並可以在有人緊追在後時，還能冷靜地照自己的節奏與意思打比賽，尤其也很敢拼。

去年10月轉入職業的曾彩晴，在第13洞以9號鐵桿打140碼，完成了一桿進洞，這是她在職業比賽首次打出一桿進洞，獲得東方球場的2萬元及日立公司提供的一台日立除濕機，三回合她繳出總桿222桿，以並列第18名作收。

東方高爾夫集團總裁潘仲光（左）頒發東方球場榮譽會員資格一年給選手吳佳晏。（TLPGA提供）