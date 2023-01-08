結婚是一輩子的大事，但並非所有人都能白頭偕老，一名人妻因為奉子成婚，但婚後才遇見自己理想的天菜對象，讓她不知道該如何是好，人妻的困擾也引起網友們激辯，認為無論離不離婚，老公都很可憐，不如分得痛快一點。

一名網友在PTT女板發文表示，自己朋友的姊姊，大學畢業後跟男友奉子成婚，婚後卻在外遇見天菜對象，雖然老公沒有什麼缺點，但怎麼比都不如天菜好，讓原PO好奇「通常這樣是不是該離婚了？還是要挽救婚姻？」

貼文引起網友熱議，不少人批評人妻一頭熱，「還沒跟老公一樣這麼長的相處磨合，怎知道是天菜？」、「還好是女森，要是是男生就變渣男了」、「基本上會接納一個為了愛情而拋家棄子的人，接納者與被接納者兩者本身就都很有問題」、「跟天菜結婚了，下一個天菜又跑出來了」、「標準無腦結婚，可憐哪個男的」。

也有網友認為變了心的女人勉強不來，「離啊，反正她只愛自己，要離就快點」、「離婚阿，她心不在老公身上了」、「離婚選你愛的，反正遲早也會離」、「結婚是為了幸福，離婚也是為了幸福」、「坦白、離婚，偷吃在先就乖乖付老公精神賠償」、「離啊，她老公值得更好的」。