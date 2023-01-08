五月天8日舉辦第8場，也是桃園最終場的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，阿信唱完〈香水〉難掩感傷，「今天是最後一天囉！有點捨不得，如果可以的話，好想所有的歌都唱，但是該過去的總是會過去」。

在〈軋車〉互動環節時，阿信狠虧現場歌迷的尖叫聲只能得到8場演唱會中的第8名，讓歌迷相當不滿，石頭則說：「第8名你們聽得下去嗎？聽不下去對不對？明天禮拜一要不要上班？要不要上課？」不料現場歌迷激動大喊不用，讓瑪莎忍不住虧說「看五月天的都無業游民耶」。

石頭再說，禮拜一是Monday Blue，上班、上課的時候打瞌睡，老闆問你們去哪，你們就說去了一個神奇的地方，叫做「五月天」，「你們要很驕傲，因為我去了五月天，我充滿滿滿的能量」，更要歌迷把Monday Blue當作Mayday Blue。

現場的歡呼聲，讓阿信稱讚大家進階成為第7名，怪獸則虧「你們第7名我都不敢說你們是我朋友，我在今天失去2.5萬朋友，現在只剩團員了」，語畢還跟阿信擁抱，讓現場氣氛嗨到最高點，怪獸更約歌迷開玩笑說，衝到第1名就要一起拋棄阿信。

阿信搶回話語權，跟現場歌迷說即將進入最後補考時間，「你們知道棒球場為什麼沒有加蓋嗎？就是要你們把聲音傳給第2第3前幾場的歌迷，告訴他們，你們才是第1名」。

五月天將在成軍日的3月29日、31日、4月1日、2日於高雄世運主場館續航，屆時演唱會規模不只加大、加長還將增加曲目，預告「十年進化第二人生，再寫未完待續的每次相聚」。

蕭秉治為今晚演唱會開場嘉賓。（相信音樂提供）

今晚開場嘉賓，是第2次登上「諾亞方舟」的蕭秉治，有別上次的表演，他特別準備新單曲〈偷偷的〉、〈天生廢〉，並邀請全場2.5萬人一起合唱〈我還是愛著你〉、〈外人〉，替演唱會暖場。