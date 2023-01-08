新竹街口攻城獅「喵喵日」第二日，吸引5389位獅紫軍進場獅吼，其中還包含31位「毛小孩」。攻城獅8日對戰台北富邦勇士，班尼特開場即展現一輪猛攻，帶起攻城獅一波26比4攻勢，攻城獅帶著23分領先進入下半場。

末節富邦勇士林志傑連續命中三分球，攻城獅高國豪也投進致勝三分球回敬對手，終場攻城獅在驚濤駭浪中以94比92險勝勇士。攻城獅在取勝後，與勇士並列聯盟第3。攻城獅將於下周五、六「雙獅好友日」分別對戰台新夢想家與新北國王。

班尼特今日先發出賽37分鐘，繳出27分、17籃板與6助攻全方位表現，特別是首節大爆發，飆進5記三分球，帶領攻城獅將領先分差擴大至20分以上，且高國豪、朱雲豪、特壞也接續球隊貢獻外線火力，單節攻城獅投進9記三分球，追平PLG聯盟單節紀錄，末節班尼特也用爆扣嗨翻風城主場。

班尼特表示，「這場勝利對團隊很關鍵，特別是我們近期吞下連敗，但我們都知道還有很長的路要走。今天在主場出賽感覺很棒，感謝獅紫軍們帶給我們的滿滿能量！」

攻城獅昨日以16分差敗給國王，今日迅速調整擊敗勇士。林冠綸總教練認為：「今天球員展現強大的企圖心，最關鍵的還是首節我們的團隊防守帶給對手很大的壓力。」攻城獅隊長高國豪今日以63%投籃命中率拿下25分、6助攻，在末節富邦勇士急起直追時，高國豪依舊能命中關鍵球，幫助球隊穩住陣腳，高國豪表示：「第四節上了場就是全力拚戰，只要是合理出手空檔，我就必須果斷的出手！」

本周末攻城獅「喵喵日」主題周共吸引近60位毛小孩入場，球團也在觀眾迴廊區規劃喵喵市集，盼能滿足家中有毛小孩的獅紫軍各種需求，包含寵物似顏繪設計師與寵物溝通師，球團希望未來能持續透過主題日規劃吸引不同族群的消費者接觸籃球。本周末攻城獅官方商品部創造近百萬收入，特別是「獅八拉喜新春福袋」於官方商城開賣後，至今總計已售出破200個，歡迎獅紫軍儘早搶購限量福袋！