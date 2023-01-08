總統蔡英文1日發表元旦談話表示，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，行政院長蘇貞昌4日則鬆口表示，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果、每人6000元，希望在農曆過年後可以給全民新春祝福。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（8）日就表示「現在要普發現金6000，黨內吵成一團，所以蔡英文可能會因為這樣的拉扯情況下，而換不動蘇貞昌」，引發討論。

吳子嘉8日在網路節目《董事長開講》中表示，「民進黨現在氣勢太壞了，蘇貞昌保證下台，但看起來他會賴皮」，吳子嘉更分析，「因為現在要在13號完成總預算審查，而原來的計畫，13號完成總預算審查當天晚上，行政院就會提出總辭案，總統就會重新指派」。

吳子嘉接著說，「但因為現在要普發現金6000元，所以黨內吵成一團，導致臨時會要延到20號，延到20號之後又還有過年，時間非常短，所以蔡英文可能會因為這樣的拉扯情況下，而換不動蘇貞昌」。

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