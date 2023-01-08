五月天8日舉辦第8場，也是桃園最終場的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，在尾聲的「末日點歌」環節，阿信選到一組護理人員，「謝謝你們辛苦了，請你們幫全台醫護人員點首歌」，最後選定由冠佑演唱〈夜訪吸血鬼〉，阿信說冠佑邊打鼓邊唱其實是件不容易的事，「但比起這3年醫護人員的付出，冠佑的這些不算什麼」，為演唱會劃下完美又溫暖的句點。

冠佑則被手舉「選我，想送給我女兒20歲生日禮物，不選我的話還我3880」的手板吸引，眾人大笑：「錢還你，但是你都聽三分之二了，現在只能還你1880」，聽到歌迷點唱〈愛情的模樣〉後，阿信又對20歲的歌迷說：「好險妳沒有遇到怪獸，不然妳的感情會很繽紛」，讓怪獸哭笑不得。最後由冠佑和瑪莎男男對唱，完成粉絲心願。

瑪莎則走到一樓搖滾區的尾端，「大家拿到票的時候，都知道自己的位置在哪，你們知道坐這麼遠，我們不一定會走過來，但還是這麼認真的準備牌子」，最後選到一位由爸爸舉在肩上的小男孩，點唱〈倔強〉。

五月天將在成軍日的3月29日、31日、4月1日、2日於高雄世運主場館續航，屆時演唱會規模不只加大、加長還將增加曲目，預告「十年進化第二人生，再寫未完待續的每次相聚」。

今晚開場嘉賓，是第2次登上「諾亞方舟」的蕭秉治，有別上次的表演，他特別準備新單〈偷偷的〉、〈天生廢〉，並邀請全場2.5萬人一起合唱〈我還是愛著你〉、〈外人〉，替演唱會暖場。