近況正夯的湖人背靠背客場面對國王，雙方打出精彩的對攻大戰，紫金大軍在詹姆斯（LeBron James）飆出全場最高的37分外加8籃板、7助攻帶領下，終場以136比134險勝國王拿下近期5連勝，除了詹姆斯維持神級表現外，在籃下不斷攪和拿下29分的湯瑪斯布萊恩（Thomas Bryant）也是致勝關鍵。

當「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）又因傷倒下之後，湖人看似將跌到無底深淵，不過洛城大軍並沒有放棄，在傷病潮襲來之下依然拿下5連勝，目前以19勝21負暫居西區第12位，不過距離西區第6位的快艇只剩下1場勝差，讓湖人重新點燃了季後賽希望。

湯瑪斯布萊恩面對國王的比賽先發登場，全場以14投12中的超高命中率，奪下賽季新高的29分、14籃板，抄截、火鍋各1的數據，高效率的表現幫助湖人收下勝利，湯瑪斯布萊恩更成為自傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首位單場能繳出至少29分、14籃板，而且命中率來到85%以上的球員。

Thomas Bryant tonight:



29 PTS

14 REB

12-14 FG



First Laker with that statline or better on 85 FG% since Shaq. pic.twitter.com/EpCT7uEraC — StatMuse (@statmuse) January 8, 2023

本場貢獻27分的薛洛德（Dennis Schroder）也對湯瑪斯布萊恩的表現讚不絕口，「我認為他現在打得像安東尼戴維斯一樣，2人表現非常接近。他隨時都做好準備，為我們爭取許多第二波的攻擊機會，他在關鍵時刻的表現非常棒。」