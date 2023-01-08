由於華南雲雨區東移，明（9）日各地雲量增加，北部、東半部地區及中南部山區陸續會有降雨，越晚降雨機率越高。氣象局指出，本周周三（11日）前有降雨機率、氣溫稍下降，周四（12日）至周六（16日）天氣穩定、氣溫回升，不過下周日（17日）由於鋒面通過，氣溫明顯下降。

氣象局預測明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天北部、東半部地區及中南部山區陸續會有降雨，越晚降雨機率越高，入夜後中南部平地亦有零星降雨的可能；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約16至18度，白天氣溫略為下降，但高溫仍然有21至25度，感受較為舒適。

氣象局說明一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，明日至周三北部、東半部地區及中南部山區有局部降雨，中南部地區在明日至周二偶有零星雨；周四至周六天氣穩定，氣溫回升，東半部、北部山區仍有局部降雨，其他地區多雲到晴。

氣象局提醒，下周日鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部、東半部地區有短陣雨，中南部地區也有局部短暫雨，氣溫凌晨最高，一路隨時間明顯下降，中部以北低溫13℃，金門、馬祖低溫11℃、7℃，其他地區14至15℃。