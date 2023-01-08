德國當局今天說，德國警方已拘留1名32歲的伊朗公民，他涉嫌購買氰化物和蓖麻毒素，要來執行「伊斯蘭主義動機」襲擊。

杜塞道夫市（Duesseldorf）檢察官辦公室和來克寧豪森市（Recklinghausen）、明斯特市（Muenster）警方聯合發表的新聞稿指出，已搜查犯嫌在卡斯特羅普-勞克塞爾市（Castrop-Rauxel）的住所，作為調查的一部分。

聲明中說：「犯嫌涉嫌準備進行嚴重暴力行為危害國家，據信他採購氰化物和蓖麻毒素，準備執行伊斯蘭主義動機的襲擊。