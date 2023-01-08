台北市第三選區（中山區、北松山區）立委補選今(8日)投票，國民黨王鴻薇擊敗民進黨吳怡農，守住藍軍立委席次。至於吳怡農為什麼會輸了這場立委補選？台灣民意基金會董事長游盈隆表示，一言以蔽之，就是輸在民進黨選前與選後的表現太糟，讓人民太失望了。更直截了當地說，包括蔡總統迄未下詔罪己等四個因素。

游盈隆今(8日)在臉書表示，一場令人傷感的立委補選。台北市立委補選結束了，國民黨徵召的王鴻薇以近6千票勝出。投票率只有4成2，恐怕創下了台北市立委補選的新低紀錄。選民不樂見王鴻薇剛選上市議員立即轉戰立委是一個因素，吳怡農主打正面乾淨選舉卻無法激發選民熱情，則是另一個因素。

游盈隆接著指出，更重要的是大環境因素。候選人在大環境面前，有時候顯得非常渺小，即使個人條件不差，像吳怡農。但如果沒意外，吳、王兩人很快會在江湖狹路相逢。因為今年就是立委大選年，如果吳怡農有意願，也還有力氣，他將會代表民進黨在同一個選區再戰一次。

至於吳怡農為什麼輸了這場立委補選？游盈隆點出，一言以蔽之，就是輸在民進黨選前與選後的表現太糟，讓人民太失望了。更直截了當地說，有四個因素，一是蔡總統迄未下詔罪己、二是內閣沒有總辭、三是民進黨身為執政黨，沒有勇於反省檢討敗選的原因、四是地方官員黑金與貪腐傳聞不斷。當這四個因素持續存在時，就是沒有回應社會與人民的期待與要求。選情冷，人心更冷。

游盈隆表示，吳怡農曾表明「黨必須正視初選機制崩壞和染黑問題」，砲打黨中央時，黨內一片靜默，有誰出來正面回應他？1月7日晚上，補選前夕，準黨主席賴清德與青年座談，堅定表示「2024立委一定有初選」，間接回應吳怡農的呼籲，但是否已經太遲，未能在選戰過程中發酵？

游盈隆甚至感嘆，「當歲月靜好，誰來搶救怡農大兵？」是他一個月前（2022年12月8日)的感慨，沒想到竟然一語成讖，黨中央沒有搶救行動，蔡總統這次沒大力輔選，只應景地昨晚在臉書貼文拉票和祝福。連搶救都省了，這又是什麼情形？

另外，游盈隆也指出，2023-2024大環境對民進黨立委候選人好嗎？問現任民進黨立委就知道了，敢大聲說沒問題的恐怕沒幾個。2024會不會重演2008的戲碼，不分區當選的比區域還多，這是他/她們說不出口的陰影。