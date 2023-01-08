平安艦使用探照燈及熱顯像儀器發現4個救生衣反光，即指引3539及10087艇救援，順利將4名船員全數救起，人員意識清楚。（澎湖海巡隊提供）

「海洋之星8號」載客船舶8日下午4時許在目斗嶼西北16浬海域沈沒，澎湖海巡隊接獲通報後，立即派遣3539及10087巡防艇前往搜救，並同步通報在澎湖海域的平安艦前往，空偵機亦在17時30分從台中清泉崗機場起飛前往搜尋，所幸將船上4人平安救回。

「海洋之星8號」是一艘20噸的載客小船，船齡20年，可載50人。獲救船長黄炳蒼、2名台灣船員、1名越南籍船員，上午6時許從高雄興達港出海，下午到澎湖目斗嶼附近海域時遇難。

海巡署第十三巡防區指揮部許接獲黃姓民眾報案，「海洋之星8號」因海象不佳被浪拍打進水，因抽水馬達抽取不及快沉沒，請求派遣警艇前往救援。巡防區立即通報艦隊分署第八（澎湖）海巡隊派艇前往搜救，另申請空偵機前往該海域搜尋。

空偵機於17時43分抵達目斗嶼西北16浬發現擊發的高空信號彈，3539艇亦在4分鐘後發現第2枚高空信號彈，經前往查看發現「海」船呈半沉，但未發現船員的蹤影，隨即擴大搜尋；18時50分平安艦使用探照燈及熱顯像儀器發現4個救生衣反光，即指引3539及10087艇救援，順利將4名船員全數救起，人員意識清楚。

這4名獲救船員於晚上8點半由海巡艇載回馬公港時，兩輛救護車、三位慈濟師兄姊帶著乾淨的防寒衣物在港邊等待，隨即給予保暖措施，交由澎湖縣消防局載送至三軍總醫院澎湖分院就醫。