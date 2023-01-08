這次台北市第三選區立委補選，民進黨吳怡農獲得5萬4739票，僅以5780票，小輸給國民黨王鴻薇的6萬0519票。有網友表示，吳怡農輸了不意外，但是票數卻意外地好。他看不懂同溫層整日譙高嘉瑜和王世堅有什麼幫助？反而認為吳怡農已經做出拼勝選的唯一道路，就是捲起袖子脫掉西裝，走進市場街坊，讓百姓感覺到你在身旁。

根據中選會官網，此次立法委員缺額補選選舉人數26萬7,965人，投票人數11萬6,155人，投票率為43.35％，開票結果，3位候選人，得票數分別為吳怡農(民主進步黨推薦) 5萬4,739票、王鴻薇(中國國民黨推薦) 6萬519票、蕭赫麟542票。

有網友指出，直到選前，還看到不少同溫層，整日把精神花在罵高嘉瑜、王世堅，要民進黨把兩人開除。

這位網友表示，實在看不懂整日譙高嘉瑜和王世堅有什麼幫助？反而認為吳怡農已經做出拼勝選的唯一道路，就是捲起袖子脫掉西裝，走進市場街坊，讓百姓感覺到你在身旁。

他也希望，關於2024，只想說氣餒沒用，大家真的要抬起頭來，收拾好心情，心神不亂下，才能守護你我的家鄉。